Avvocato indagato per corruzione, la moglie assessore si dimette

di Maria Elena Pattaro

ESTE -esce di scena. Ieri mattina l'avvocato ha rassegnato leche le minoranze invocavano già da tre settimane, alla luce della vicenda giudiziaria che ha coinvolto il marito e socio Cristiano Berto, accusato di corruzione . «Il mio ruolo in questa amministrazione si legge nella lettera consegnata al sindaco e rivolta all'intera maggioranza è il motivo principale della gogna mediatica a cui abbiamo assistito in queste ultime settimane, per fatti che altrimenti avrebbero avuto minor eco. Ritengo che mio marito meriti la serenità necessaria per dimostrare la sua totale estraneità ai fatti. Finché io rimarrò ciò non sarà possibile». Questo il motivo che ha spinto l'ormai ex assessore ad abbandonare l'incarico, una scelta che Biancardi stessa aveva già manifestato ai colleghi di maggioranza il 20 aprile, il giorno successivo alle perquisizioni della Guardia di Finanza sia nella sua abitazione, sia nello studio associato di via Corradini. Ma finora il sindaco Roberta Gallana non aveva fatto marcia indietro sulle deleghe affidate all'assessore, al contrario: aveva rispedito al mittente le richieste di dimissioni avanzate dalle opposizioni...