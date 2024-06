PADOVA - Verrà risarcita dalle assicurazioni del palazzo la famiglia di Diego Luison, il 70enne che il 17 febbraio 2023 era stato travolto dal portone di un palazzo di Corso del Popolo. L'accordo è stato raggiunto ma mancano ancora i dettagli, anche per questo l'udienza preliminare in programma ieri mattina, 5 giugno, davanti al giudice Claudio Marassi è stata fatta slittare al 10 luglio: se per quella data saranno chiuse tutte le pratiche e sarà stato versato almeno un acconto, l'iter giudiziario potrà proseguire. A rischiare un processo con l'accusa di omicidio colposo con omissione di soccorso è l'amministratore di condominio, Armando Victorino Rinaldi, difeso dall'avvocato Ernesto De Toni.

Luison risiedeva nel quartiere Brusegana, ma era nato a Santa Maria di Sala in provincia di Venezia e nel 1993 ha fondato una sua ditta di traslochi: quel giorno stava trasportando insieme a un operaio un voluminoso divano letto per l'impresa individuale "Giampaolo Scapolo". Durante lo spostamento, Luison si è reso conto che il mobile non poteva passare dalla sola anta del portone aperta per il passaggio pedonale, così ha sbloccato anche la seconda. Pochi istanti e l'anta in legno massiccio, ferro e vetro, dal peso di oltre 200 chili, gli è crollata addosso colpendolo alla testa e uccidendolo sul colpo. L'ingegnere Franco Curtarello nominato dal sostituto procuratore Silvia Golin, nelle sue trenta pagine di relazione ha sposato in pieno quanto riportato al punto quattro dall'articolo 1130 del codice civile: "È opportuno mettere in evidenza le inadempienze dei condomini, ovvero dell'amministratore per la mancata messa in atto di interventi di manutenzione delle parti comuni ed in particolare del portone di accesso...". Secondo la ricostruzione effettuata dal consulente tecnico, Luison si era limitato ad aprire il portone, sbloccando con le manopole i fermi. L'anta del portone sarebbe dunque caduta perché dei due perni di rotazione uno mancava mentre il secondo si era ossidato e si è staccato. Per la consulenza la "causa del ribaltamento della porzione di portone è lo sfilamento dell'unico perno, presente prima dell'apertura dall'anta. Oltre a questa grave ed evidente mancanza, la borchia di trattenuta dell'unico perno sfilatosi durante l'apertura dell'anta, risultava palesemente ossidata ed inefficiente...". La manutenzione del portone sarebbe stata insufficiente considerando quanto era vecchio e quanto pesava. L'amministratore di condominio avrebbe dovuto sottoporlo ad adeguate visite periodiche.