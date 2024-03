Diciottenne investita in pieno centro sulle strisce, in ospedale con l'elicottero

SAN GIORGIO IN BOSCO - Momenti di paura oggi 26 marzo alle 14,10 in pieno centro a San Giorgio in Bosco. Una diciottenne D.S. del posto, mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, è stata investita da una Audi A6 condotta da R.A. di Tombolo. Nell'impatto la giovane è caduta rovinosamente sull'asfalto. In un primo momento le sue condizioni sono apparse piuttosto serie. Alcuni testimoni hanno subito chiesto l'intervento del 118. E' arrivato un mezzo del Suem che dopo aver prestato le prime cure alla ragazza ha richiesto da Padova l'intervento dell'elisoccorso.

Dopo essere stata stabilizzata la diciottenne è stata trasferita in ospedale a Padova. Terminati i primi accertamenti clinici del caso, è stata giudicata non in pericolo di vita.

Per i rilievi dell'incidente è intervenuta una pattuglia della Polizia Stradale del distaccamento di Piove di Sacco. L'automobilista, che ha riferito agli agenti di aver visto l'ostacolo soltanto all'ultimo momento e di non essere riuscito ad evitarlo. Sottoposto all'esame dell'alcoltest è risultato negativo. La viabilità ha subito rallentamenti per circa un'ora, tempo necessario agli operatori di terminare le singole attività.