ARZERGRANDE - «Un diario quotidiano della malattia in cui traspare una donna, moglie e mamma, protagonista di una esperienza di vita e non di morte, la cui fonte è Gesù». Così, con la voce rotta dall’emozione, Umberto Rigato definisce la consorte Maristella Masiero, morta a novembre 2020 per un male incurabile a 65 anni. Giorno per giorno la donna, nativa di Anguillara ma residente ad Arzergrande, mamma di Tommaso, Lucia e Andrea e nonna di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati