Fatture false, riciclaggio e droga: retata a Padova, sedici arresti Tutti i nomi dei personaggi coinvolti c'è un ex direttore della Bpvi Vicenza

Fra di loro c'è anche Federico Zambini ovvero l'ex direttore della filiale di Busa di Vigonza ( Padova) della Popolare di Vicenza (e pure un suo collaboratore anche lui bancario della BpVi). L'uomo, posto ai domiciliari, avrebbe ideato un metodo per permettere al capo della banda di ottenere soldi attraverso un giro di fatture false e carte di credito prepagate allo scopo di reimpiegare il ricavato nel traffico di droga, in particolare cocaina, hascisc e marijuana.

++ IN AGGIORNAMENTO ++

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PADOVA - La, al termine di una lunga indagine coordinata dalla Procura, ha fatto scattare un blitz: sta eseguendo dalla mattinata 16 ordinanze di custodia cautelare in carcere e agli arresti domiciliari, con l’ausilio di. I provvedimenti sono stati emessi dal gip del Tribinale di Padova.Le indagini hanno consentito di evidenziare responsabilità degli arrestati, nei confronti dei quali è stata contestata l’associazione a delinquere finalizzata all’per operazioni inesistenti, al, e di altre 4 persone, indagate a piede libero, che dovranno rispondere del reato di fraudolenta dichiarazione mediante uso di fatture false.Disposto il sequestro preventivo, ai fini della confisca per equivalente, dei benimobili e immobili delle persone coinvolte, per un valore di oltre 800.000 euro.Questi i nomi delle 16 persone raggiunte da ordinanza di custodia cautelare, in carcere o agli arresti domiciliari:Ci sono poi altri quattroL'operazione è stata denominata "Fiore reciso" perché il protagonista, Antonio Bartucco, è di San Giovanni in Fiore. Le indagini, molto complesse, sono iniziate addirittura nel settembre 2015.