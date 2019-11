Detenuto tenta di aggredire un medico e poi ferisce due agenti

di Marina Lucchin​

Un detenuto tenta di aggredire un medico. È successo ieri mattina, 10 novembre. Protagonista un carcerato che era in osservazione dal giorno prima in ospedale per una sospetta ingestione volontaria di candeggina. Ma alle 7 di ieri mattina, il detenuto, stanco di attendere in area verde, ha cercato di aggredire il medico, colpendolo con le manette che aveva ai polsi. Il pronto intervento della polizia penitenziaria, che era di scorta, ha evitato il ferimento del dottore. Gli agenti hanno fermato ed immobilizzato il detenuto. Nella...