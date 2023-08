PADOVA - Un detenuto della casa circondariale Due Palazzi, all'ora di pranzo di giovedì è stato arrestato all'interno del carcere. Il tunisino di 38 anni Fakhri Ben Zrab, dietro alle sbarre per un tentato omicidio e una rapina commessa ai danni di un connazionale (5 anni e 1 mese in Appello) ha staccato dalle staffe sette televisori di altrettante celle. Poi, armato di una staffa, ha sfondato quattro plafoniere, il vetro blindato della postazione dedicati agli agenti della penitenziaria, un telefono fisso, un porta gel, una cassetta postale e un porta rotoli.

In totale il detenuto ha arrecato danni allo Stato per 2.997 euro. Il Gip Beatrice Bergamasco ne ha convalidato l'arresto. Ben Zrab in passato era già stato condannato per il reato di atti persecutori.