Desalinizzare l'acqua di mare: Solaris Aquae, l'azienda di Padova che produce il dissalatore antibatterico

e renderla potabile: è possibile, e a creare il congegno in grado di farlo è stata un'azienda con sede a Padova. Stiamo parlando della Solaris Aquae e di “” ilche consente di produrre acqua potabile dissalando l’acqua di mare o di pozzo aGli impianti di dissalazione di Solaris Aquae, grazie all’ osmosi inversa e ad un integrato sistema di disinfezione antibatterica, rendono potabile l’acqua di mare, quella salmastra o quella di pozzo senza alcun rischio per la salute umana e animale. Il costo dell’acqua prodotta con DA è molto contenuto, comunque inferiore rispetto alle tariffe applicate dalla rete idrica pubblica.Si tratta di un sistema antibatterico integrato che garantisce la disinfezione lungo la rete di distribuzione,. L’integrazione del sistema antibatterico permette di immettere nell’acqua dissalata da DA, in modo controllato, piccole quantità di. Questi ioni, attirati dalla carica negativa delle membrane dei batteri, agiscono proprio distruggendo la membrana cellulare - Ioni di Rame - e il nucleo - Ioni di Argento - dei batteri stessi. Affinché questo sistema sia pienamente efficiente però è necessario che il flusso dell’acqua e la sua conduttività elettrica siano costanti. Necessità queste che sono garantite da DA che, quando in funzione, fornisce acqua con costanza di flusso e di conduttività elettrica. Questo sistema antibatterico è certificato dalla ECHA (European Chemical Agency), il ché permette ai dissalatori DA di essere a loro volta un prodotto certificato e sicuro.