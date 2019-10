Mangiano la pizza in cucina, derubati ​a cena dei ricordi di una vita

di Lorena Levorato

VIGONZA - Ladri in casa mentre i proprietari sono in cucina a mangiare la pizza: rubati 20 mila euro di gioielli e preziosi. I ricordi di una vita. Ingente il bottino raccolto dai malviventi che giovedì sera, all'ora di cena, sono entrati al primo piano di un condominio in vicolo Diaz a Perarolo. Ladri esperti che sono andati a colpo sicuro trafugando gioielli d'oro e perle preziose. Snobbata invece l'argenteria. «Ieri pomeriggio siamo usciti alle 15.30 per andare al centro anziani in patronato racconta Maria Carla...