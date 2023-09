Depressione e pensieri suicidi, in sei mesi 3.700 chiamate al Telefono Amico di Padova

PADOVA - Oltre 3.700 richieste d'aiuto per gestire pensieri suicidi in sei mesi, +37% sul primo semestre 2022. Lo rileva la sede di Padova di Telefono Amico Italia in occasione della Giornata Mondiale per la Prevenzione del Suicidio di domenica 10 settembre. Le segnalazioni sono arrivate specie da giovani tra i 19 e i 35 anni (18% tra i 26 e i 35 e 17% tra i 19 e i 25) e da adulti tra i 46 e i 55 anni (16%), ma negli ultimi anni c'è stato un aumento di contatti da parte dei giovani (under 19). «Nel 2022 abbiamo raccolto 6.000 richieste d'aiuto da parte di persone attraversate dal pensiero del suicidio o preoccupate per il possibile suicidio di un proprio caro, un numero enorme che, se prosegue la tendenza dei primi sei mesi del 2023, quest'anno rischia di registrare un ulteriore aumento» dice la presidente Monica Preta sottolineando l'importanza e l'urgenza di interventi incisivi sul fronte della prevenzione.

«Spesso l'individuo cade in ginocchio quando più fattori si mettono insieme, esacerbati dall'esposizione ad un evento avverso; ciò potrebbe rappresentare un terreno fertile per l'emergere di una crisi suicidaria» spiega Maurizio Pompili della Sapienza Università di Roma. Le oltre 3.700 richieste d'aiuto relative al suicidio ricevute da Telefono Amico Italia nei primi 6 mesi del 2023, sono arrivate in gran parte al servizio telefonico (73%), poi da WhatsappAmico (20%) e dalla mail (7%). Il servizio telefonico è stato usato prevalentemente da uomini (52,5%); le donne preferiscono usare Whatsapp (58%) e la mail mica (63,5% delle persone che scrivono è donna). A chiamare sono stati in maggioranza adulti tra i 46 ai 55 anni (18,5%) seguiti da persone tra i 26 e i 35 anni (17,5%) e tra i 36 e 45 (6,5%).