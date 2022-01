Campodarsego - Ieri - 8 gennaio - i carabinieri di Campodarsego hanno denunciato in stato libertà un 26enne e un 23enne, entrambi di Massanzago e con precedenti di polizia, per rapina in concorso.

La sera dello scorso 7 gennaio, con un pretesto, i due conducevano un 30enne di Borgoricco, in una località isolata di Massanzago, dove con violenza lo rapinavano del telefono cellulare per un credito di 500 euro vantato dall’indagato 26enne.