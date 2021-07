Picchiano un 24enne e usano lo spray urticante contro i soccorritori: denunciati due minorenni

PADOVA - I carabinieri hanno denunciato per lesioni e minacce e resistenza a pubblico ufficiale due minorenni di 16 e 17 anni, responsabili di un'aggressione ai danni di un 24enne avvenuta giovedì sera in centro a Padova, nel piazzale del pub St. John's. I due ragazzi hanno assalito il 24enne per motivi ancora da chiarire, colpendolo e poi usando una bomboletta di spray urticante per tenere lontani alcuni passanti intervenuti in aiuto della vittima e riuscire a scappare. Rintracciati, hanno opposto resistenza e insultato ripetutamente i militari che, terminata l'identificazione in caserma, hanno formalizzato le denunce.