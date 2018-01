"Rubava" pazienti all'ospedale, condannato il dentista Donà

di Marco Aldighieri

PADOVA - La trasmigrazione deidallaaglitargati, ieri si è conclusa con una sentenza ai danni del dentista. Il 50enne di Teolo, considerato dalla pubblica accusa il braccio destro del professore, è stato condannato dal tribunale del Collegiale a undici mesi e 15 giorni con la sospensione della pena e a pagare le spese processuali. Il professionista era alla sbarra per abuso d'ufficio, perchè ha aiutato il professore dal 2010 al 2012 a portare i pazienti dell'ospedale negli studi dentistici della famiglia Favero dislocati in tutto il Triveneto. Motivo? Lo avrebbe fatto per la sua carriera e per una retribuzione economica più elevata.