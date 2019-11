​Denti incisivi strappati dall'infermiera: si è sostituita al dentista

di Luca Ingegneri

PADOVA - Si sarebbee, con la complicità di tre operatrici socio sanitarie, avrebbe. Un'è stata iscritta sul registro degli indagati della Procura assieme alle tre assistenti. Il sostituto procuratore Sergio Dini contesta a vario titolo al quartetto i reati di lesioni personali gravi e violenza privata. L'episodio risale a novembre dell'anno passato. L'anziano, costretto a spostarsi in carrozzina ma ancora in buone condizioni di salute, si lamentava da alcuni giorni di un dente. Rischiava di perderlo da un momento all'altro. Aveva chiesto al personale sanitario di far intervenire il dentista per l'estrazione. Un pomeriggio, mentre si trovava nella sala tv assieme ad altri anziani ospiti del Configliachi, sarebbe stato attorniato da quattro persone. Secondo una prima ricostruzione, le tre assistenti socio sanitarie l'avrebbero immobilizzato mentre l'infermiera avrebbe preso di mira la sua bocca. Con alcuni strattoni, gli avrebbe fatto cadere l'incisivo penzolante. Ma anche un secondo dente avrebbe fatto la stessa