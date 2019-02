Marito e moglie imprenditori nei guai per truffa immobiliare

di Marco Aldighieri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

GALLIERA VENETA (PADOVA) - Marito e moglie imprenditori sono finiti nei guai per il reato di truffa. Titolare della ditta Zegri House Srl di Rubano in via Rossi secondo l'accusa, rappresentata dal sostituto procuratore Benedetto Roberti, avrebbero raggirato un'azienda immobiliare intascando un assegno senza eseguire i lavori pattuiti e rendendosi poi irreperibili. Il magistrato per i coniugi ha emesso un decreto di citazione a giudizio.