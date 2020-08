Demolita l'ultima palazzina del Bronx di via Anelli: nei garage trovate auto d'epoca

È iniziata questa mattina a Padova la demolizione dell'ultima delle sei palazzine del complesso Serenissima, in via Anelli, simbolo per molti anni del degrado in città. Con la demolizione dell'ultimo edificio per il quale saranno necessarie un paio di settimane e il successivo sgombero delle macerie, l'area sarà pronta per l'atto di permuta che il Comune firmerà l'Agenzia del Demanio.



Il terreno in Via Anelli, libero da ogni infrastruttura passerà allo Stato che lì realizzerà la nuova Questura della città, mentre il Comune, in cambio otterrà la proprietà dell'Ex Caserma Prandina nella zona ovest della città alla fine di Corso Milano. La demolizione degli edifici era iniziata il 9 dicembre dello scorso anno ed è stata realizzata a step, palazzina dopo palazzina, anche per non creare disagi alle abitazioni e alle attività limitrofe.



Tra gli imprevisti, che inevitabilmente accadono in operazioni così complesse, c'è stato il rinvenimento nei garage sotterranei di alcune automobili, due delle quali decisamente d'epoca, abbandonate da tempo e molto più serio la presenza di amianto all'interno dei circa 300 miniappartamenti che formavano il complesso residenziale. Ultimo aggiornamento: 16:07 © RIPRODUZIONE RISERVATA