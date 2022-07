Demolito il vecchio ponte sul Brenta, traffico interrotto sulla Valsugana e 20 famiglie evacuate

PADOVA - Alle 11.43 di il ponte di Curtarolo, a nord del fiume Brenta, è stato demolito con una spettacolare esplosione controllata, presenti tra le altre autorità gli assessori regionali Elisa De Berti e Gianpaolo Botta. L'operazione si è svolta tra le 9 e le 13 con interruzione del traffico della regionale Valsugana. Una ventina le famiglie evacuate nel raggio di cento metrI. Il ponte era ormai vetusto e pericoloso.

L'operazione è stata necessaria per far spazio al nuovo impalcato già in costruzione che verrà posizionato nelle prossime settimane. Il taglio del nastro è previsto in autunno.