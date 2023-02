PADOVA - Proseguono le indagini sul delitto di Matteo Toffanin. Il 23enne, ucciso per uno scambio di persona, il 3 maggio del lontano 1992 in via Tassoni alla Guizza. Il pubblico ministero Roberto D'Angelo, titolare del fascicolo, ha già iscritto nel registro degli indagati due ex luogotenenti della Mala del Brenta: Andrea Batacchi di 60 anni, l'ex marmista di Mortise, e Sergio Favaretto 69 anni di Cadoneghe. Nel primo pomeriggio di giovedì gli inquirenti si sono recati nella casa circondariale Due Palazzi, per andare a sentire un altro uomo di Felice Maniero. Achille Pozzi, 63 anni, finito in manette lo scorso settembre quando gli uomini della Squadra mobile nel suo garage hanno trovato e sequestrato armi, droga e veicoli rubati. Ai poliziotti non ha rivelato nulla di utile alle indagini, ma ha giurato che «Marino Bonaldo nel giro è considerato un infame». Altro ex di quella che fu la mafia del Nordest, sarebbe stato lui il vero obiettivo dell'agguato di 31 anni fa. Gli investigatori, nei prossimi giorni, dovranno anche riascoltare tutte le intercettazioni telefoniche dell'epoca. I sospettati, allora, gravitavano nella malavita organizzata siciliana. Ma in un paio di telefonate sarebbe racchiusa la pista della Mala del Brenta. Lunedì, poi, è stata convocata in Procura l'ex amante di Bonaldo. Quella sera, il 3 maggio del 1992, i due erano stati ad Abano per mangiare un gelato. Di ritorno dal comune termale erano stati fermati per un controllo da una pattuglia dei carabinieri.

« Era un infame »

Pozzi al pubblico ministero ha detto poco «Mi spiace non mi ricordo e non so nulla». E ancora: «A me non piaceva tanto stare con Felice Maniero perchè era un accentratore, preferivo lavorare in proprio». Insomma, nulla di utile alle indagini. Ma quando gli sono state poste alcune domande su Marino Bonaldo, Pozzi non si è fatto di certo pregare. «Bonaldo nel nostro giro è considerato un infame. Lui ha fatto il nome di chi gli sparò nella pancia». E a colpirlo nell'agosto del 1976 fu proprio Sergio Favaretto, lo stesso che avrebbe tentato di ucciderlo nuovamente nel 1992, insieme a Batacchio, sbagliando però il bersaglio. Favaretto per il tentato omicidio di 46 anni fu condannato a sette anni. Ancora secondo Pozzi Favaretto nel 1976, tra gli autori materiali dell'omicidio di Giancarlo Ortes e della sua convivente Naza Sabic del 9 novembre del 1994, avrebbe agito contro Bonaldo per motivi di gelosia. Bonaldo avrebbe avuto una relazione con la donna dell'epoca di Favaretto. Ma chi indaga crede poco o nulla alla pista del delitto d'amore. Gli inquirenti sono convinti che nel maggio del 1992 Batacchio e Favaretto, volevano uccidere Bonaldo per denaro. L'ex componente della Mala del Brenta si sarebbe intascato una montagna di soldi frutto dell'attività illegale, senza dividerlo con il resto della banda.

Le intercettazioni

Gli uomini della Squadra mobile, nei prossimi giorni, dovranno riascoltare le intercettazioni telefoniche dell'epoca. Dopo l'omicidio di Matteo, nel mirino degli inquirenti erano finiti alcuni malavitosi siciliani. Tutte le loro conversazioni, nel corso di alcuni mesi, sono state intercettate. E in un paio di telefonate avrebbero fatto i nomi di alcuni componenti della ex Mala del Brenta. Colonnelli e luogotenenti di Felice Maniero. Adesso quelle intercettazioni potrebbero portare uno spiraglio di luce su un caso rimasto irrisolto da trentuno anni.