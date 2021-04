PADOVA - Le indagini sul delitto di Maria Pellegrini, l’ex maestra d’asilo di 78 anni assassinata nella sua villetta di Casalserugo l’11 dicembre del 2008, non sono mai state archiviate. Anzi, gli inquirenti stanno ancora cercando l’assassino. Come? Hanno individuato almeno 50 possibili sospetti il cui Dna, in alcuni casi, è già stato comparato con le tracce biologiche lasciate dall’omicida. Gli esiti sono stati tutti negativi, ma gli esami...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati