Delitto Noventa, a luglio l'appello per Freddy e complici

PADOVA - (M.A.) A luglio ci sarà un nuovo capitolo del delitto di Isabella Noventa. I fratelli Freddy e Debora Sorgato, e la tabaccaia veneziana Manuela Cacco, saranno giudicati dalla Corte d'Appello di Venezia. Tenteranno di essere assolti o di farsi ridurre la condanna rimediata in primo grado con il rito abbreviato. Il ballerino e la donna delle pulizie sono stati condannati a trent'anni, mentre Cacco a sedici anni e dieci mesi. Tutti e tre sono accusati di omicidio volontario premeditato e di soppressione di cadavere. La tabaccaia anche di stalking nei confronti di Isabella e di simulazione di reato.Nell'atto di appello per Freddy Sorgato, la parte più interessante è quando i suoi legali sottolineano che se colpevole, ha sicuramente gettato il cadavere di Isabella nel fiume Brenta e che non ha mai voluto impedire ai parenti della segretaria di Albignasego di rinvenire il corpo della congiunta. Insomma per i legali del ballerino, Freddy deve essere giudicato innocente e se ha commesso il delitto, uccidendo Isabella durante un gioco erotico, non c'è stata premeditazione e il corpo lo ha gettato nelle acque del fiume...