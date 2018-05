Ucciso 30 anni fa: nuove indagini. Quel parroco che venne indagato e che ora vive in Veneto

Nuove indagini sull'omicidio di Willy Branchi, il ragazzo 18enne di Goro ucciso il 30 settembre del 1988, in circostanze mai chiarite, nonostante indagini che riguardarono anche un giro di pedofilia: a 30 anni dalla morte, il Gip di Ferrara Carlo Negri ha accolto l'opposizione dei familiari all'archiviazione presentata dalla procura. Il giudice ha ordinato accertamenti che arrivano fino al Vaticano e un approfondimento che riguarda l'Arma dei carabinieri per indagini svolte nel 1996 e mai concretizzate. Willy Branchi venne trovato morto, con il volto completamente devastato da una pistola da macello e il corpo lasciato nudo lungo l'argine del fiume Po, alle porte del paese di Goro. Per l'omicidio venne indagato Valeriano Forzati, che nel 1989 uccise quattro persone, poiché fu visto con lui quella sera, ma poi venne prosciolto dal giudice istruttore l'anno dopo.



IL PRETE INDAGATO ALL'EPOCA CHE ORA VIVE NEL PADOVANO

Ad opporsi all'archiviazione era stata la famiglia Branchi, assistita dall'avvocato Simone Bianchi. Il gip nell'ordinanza spiega che «è indispensabile svolgere ulteriori approfondimenti» e sollecita la procura «a iscrivere nel registro indagati coloro che si rendessero responsabili di falsa testimonianza e favoreggiamento»: un riferimento all'omertà che ha fatto da sfondo all'indagine riaperta una prima volta nel 2014. È indicata la possibilità che venga di nuovo ascoltato don Tiziano Bruscagin, parroco di Goro all'epoca dei fatti e che oggi vive nel Padovano. Il sacerdote fu indagato e poi archiviato, per una sua parziale ritrattazione. Qualora opponesse ai magistrati il segreto confessorio su fatti e persone legate all'omicidio, il Gip segnala di valutare di interpellare le autorità ecclesiastiche per informarle di eventuali violazioni del Diritto canonico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA