Tunisino dà in escandescenze sul tram: due "show" in poche ore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PADOVA - Non gli è bastata la performance di ieri. Si è subito ripetuto in centro città sulla Riviera Tito Livio. Un extracomunitario, tunisino e con precedenti di polizia, ha dato ancora in escandescenze a bordo del tram a torso nudo questa mattina impaurendo i passeggeri e i passanti.Fermato dagli agenti è stato portato in questura.