Padova. Defibrillatori nelle scuole, raccolti da Aspiag oltre 9 mila euro per la Fondazione Ometto con le colombe solidali

PADOVA - Defibrillatori nelle scuole. A questo serviranno i 9.450 euro raccolti nel periodo pasquale nei supermercati Despar, Eurospar e Interspar vendendo 630 colombe, prodotte dalla pasticceria Fraccaro di Castelfranco Veneto. Il ricavato andrà alla Fondazione Ometto per il progetto "Piccolo Principe".

Tutto nasce dalla volontà della famiglia di Carlo Alberto Conte, il bimbo di 12 anni morto per un malore durante una corsa campestre. La Fondazione, nata subito dopo la sua scomparsa, raccoglie fondi per promuovere lo studio sugli arresti cardiaci e la morte improvvisa dei bambini e in questo caso specifico si occuperà di acquistare defibrillatori da posizionare nelle scuole di tutto il Veneto.

Un defibrillatore, inoltre, sarà destinato al Duomo, un altro al Centro servizi volontariato di Padova e Rovigo e uno alla sede del Provveditorato.

L'assegno solidale

Oggi, 5 giugno, è stato consegnato l'assegno. «Ad oggi purtroppo non c’è ancora una legge che prevede l’obbligo di defibrillatori nelle scuole e molti istituti sono ancora sprovvisti anche se questi strumenti possono essere decisivi per salvare la vita in caso di arresto cardiaco - ha detto Valentina Ometto, mamma di Carlo Alberto e presidente della Fondazione - Ringrazio Aspiag Service per l’importante contributo e per la grande sensibilità dimostrata rispetto a questo tema. Nei mesi scorsi abbiamo già installato defibrillatori nell’istituto Ardigo e Barbarigo di Padova e nelle scuole di Cinto Euganeo. Grazie a questa donazione che si affianca a quella di Unicredit e alla preziosa collaborazione dell’Ufficio scolastico riusciremo a portare il defibrillatore in altre scuole, abbiamo ricevuto tante richieste in questo senso e noi non ci vogliamo fermare. Si sta creando una forte rete di solidarietà attorno a questo progetto, mio figlio Carlo Alberto ne sarebbe davvero tanto orgoglioso».

Presente anche il provveditore Roberto Natale: «Siamo grati alla Fondazione Ometto e Aspiag Service per la donazione dei defibrillatori, che accettiamo anche come gesto simbolico per promuovere la cultura della prevenzione e del soccorso, soprattutto nelle scuole della provincia». E Giovanni Taliana, direttore regionale Aspiag Service Despar per il Veneto, ha commentato: «È per noi motivo di grande soddisfazione continuare a sostenere i progetti e gli interventi della Fondazione Ometto e il suo impegno nella sensibilizzazione e promozione della conoscenza rispetto alle malattie cardiache che colpiscono anche giovani e bambini. Grazie ai fondi raccolti con la vendita delle colombe solidali nei nostri punti vendita, questo impegno si arricchisce ulteriormente coinvolgendo direttamente le scuole con l’obiettivo di renderle luoghi sempre più sicuri e cardioprotetti. Si tratta di un intervento di cui siamo orgogliosi e che testimonia il ruolo della nostra azienda di attore sociale concretamente impegnato nel supportare iniziative di educazione e prevenzione a beneficio di tutta la comunità, lavorando insieme alle istituzioni scolastiche e alle realtà attive sul territorio».