MESTRINO - Il mondo della danza padovana perde la maestra Roberta Riccoboni conosciuta per la sua grande professionalità e per aver dato vita nel 1988 al Modern Dance Course, e nel 1992 all'Associazione Natura Danza Ambiente che ha come scopo lo sviluppo e la pratica di interventi coreografici sfruttando strutture esistenti, per la valorizzazione dell'ambiente e in teatro. E in queste ore a ricordarla è la scuola Club Azzurro Danze di Mestrino, dove profondo era il legame professionale e di stima con i maestri Renato e Giovanna Martinello fondatori della scuola, oggi diretta dai figli Giuliana e Federico entrati come solisti nel corpo di ballo dove, sotto la guida della maestra Riccoboni, si sono perfezionati nella danza contemporanea.

Roberta Riccoboni, romana d'origine ma padovana d'adozione dove nel 1970 si era laurea in Scienze Politiche, muove i suoi primi passi di danza nella scuola San Barnaba di Venezia diretta da Alma Bernt, si perfeziona nella danza contemporanea in Francia con il maestro e coreografo Jerome Andrews. Nel 1984 incontra a Venezia Wes Howard, primo ballerino della compagnia di Merce Cunningham e direttore della Accademia di Danza Moderna di Tolosa, nel settembre dello stesso anno accompagna e dirige un gruppo di danzatori della scuola San Barnaba a Tolosa con il balletto Scarlatti nell'ambito del Festival des Jacobins.

Quattro anni dopo nasce a Padova il Modern Dance Course che vede il maestro ospite fisso. I funerali si celebreranno venerdì, 7 gennaio, alle 15.30 a Santa Croce a Padova.