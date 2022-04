CITTADELLA - Non c'è danno erariale. Era stato quantificato in 89.803,32 euro. ma l'azione amministrativa è stata assolutamente corretta. La Corte dei Conti del Veneto presieduta da Carlo Greco, dopo due riunioni in camera di consiglio, ha respinto la domanda di condanna proposta dalla Procura regionale nei confronti del sindaco Luca Pierobon, della vice Marina Beltrame, dell'assessore Marco Simioni, dell'ex sindaco ed ora consigliere regionale Giuseppe Pan, degli ex assessori Chiara Lago, Pio Luigino Campagnolo e Francesco Pozzato, dell'ex segretaria comunale Nadia Andretta e dell'ex dirigente del Servizio economico finanziario e del personale Giovanni Gallio, oggi entrambi in pensione. Si chiude dopo quasi tre anni, una vicenda cominciata il 26 aprile 2019, sindaco era Pan, quando alla Procura regionale era giunta una denuncia relativa a un presunto danno erariale, avente origine dal conferimento di un incarico dirigenziale fuori dotazione organica per la copertura del posto di comandante dirigente del Corpo di Polizia locale del Comune. Di qui l'avvio di un approfondimento istruttorio da parte della Procura contabile.

LA DENUNCIA

Ad interpellarla era stato l'ex dirigente comandante del Distretto della Polizia locale Pd1A Antonio Paolocci che oggi guida la polizia locale della Federazione dei Comuni del Camposampierese. Quest'ultimo era tornato a Cittadella dopo l'aspettativa concessa dall'amministrazione della città murata quando era stato chiamato alla guida della polizia locale di Padova dal sindaco dell'epoca Massimo Bitonci. Nella città murata nel frattempo a sostituirlo, dopo l'esperimento di un concorso, c'era Samuele Grandin. Quest'ultimo era stato inquadrato come dirigente, ma stando all'esposto, sarebbe bastato un funzionario. Ecco l'origine del presunto danno erariale: la maggior spesa negli emolumenti erogati, pari a poco meno di 90mila euro. «La domanda di condanna di tutti i convenuti nel presente giudizio, a titolo di responsabilità amministrativa - si legge nella sentenza - non può essere accolta, non essendo stato sufficientemente provato il profilo della gravità della colpa loro contestata». Non erano stati citati in giudizio gli ex assessori della giunta Pan Gilberto Bonetto e Paolo Vallotto, prosciolti invece gli attuali Diego Galli, Filippo De Rossi, l'ex Francesca Pavan, ed il dirigente comunale Carlo Sartore.

«Ero certo di aver agito correttamente, come pure per gli altri colleghi amministratori ed il personale del Comune, questi non sono stati anni facili. Da amministratore pubblico non è piacevole trovarsi in queste dinamiche con più di qualcuno che ti addita - commenta l'esito del procedimento il consigliere regionale Giuseppe Pan - i giudici della Corte dei Conti hanno ben capito e ribadito che il nostro operato, a cominciare dal mio ruolo di sindaco, è stato preciso e perfetto come pure quanto svolto da parte della segretaria e del dirigente del Comune. Invidie personali hanno determinato insidie che non esistono».

I giudici hanno stabilito che a pagare le spese di lite e quelle generali nella misura del 15 per cento più Iva e cassa previdenza avvocati, sarà il Comune.