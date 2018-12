Morto a 17 anni nell'operazione, i medici ignorarono la diffida della famiglia

di Luca Ingegneri

VILLAFRANCA - L'Azienda ospedaliera padovana dopo la tragedia nonostante avesse ricevuto ladel legale della famiglia. É quanto emerge dalle indagini sulla morte di Daniele Zanon , lo studente diciassettenne deceduto poche ore dopo quello che avrebbe dovuto essere un intervento chirurgico di routine. Nel plico di documenti trasmesso alla Procura c'è anche la lettera con cui l'avvocato Ernesto De Toni, che tutela gli interessi della, sollecitava il blocco di tutte le attività in attesa che il magistrato disponesse l'autopsia. Lo staff della Chirurgia pediatrica ha invece compiuto tutti i riscontri diagnostici, filmandoli in un, acquisito anch'esso nel fascicolo della Procura. Questa decisione ha provocato non poco i