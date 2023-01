Padova. Addio Daniele Favaro, trovato morto nel suo salone di parrucchiere: aveva 37 anni

PADOVA - Daniele Favaro aveva 37 anni ed era il titolare del salone Bonitahairstyle. È stato trovato morto sabato mattina, 28 gennaio, all'interno della sua attività. Una perdita inspiegabile per la moglie Martina e i dipendenti, Favaro stava bene e non aveva dato segni di malessere.

Aveva due bambini e un grande sogno: aprire un salone di parrucchiere. E dopo anni di sacrifici ci era riuscito, coronando la sua aspirazione, creando un ambiente allegro e creativo in via Forcellini. Ora la serranda è abbassata, "chiuso per lutto". Non è ancora stata resa nota la data del funerale. Nel frattempo la pagina Facebook della moglie di Favaro si è riempita di messaggi di cordoglio.