Incidente in A13. Daniela Primon sbalzata dalla moto, l'amatissima fisiatra padovana muore in ospedale

PADOVA - E' morta senza mai riprendere conoscenza Daniela Primon, 65 anni fisiatra di Padova, rimasta vittima di un grave incidente stradale ieri mattina, primo ottobre. In compagnia del marito, in sella ad una Yamaha stava percorrendo l'autostrada A13 quando all'altezza di Altedo si è verificato lo schianto. La donna, che si trovava nel posto del passeggero, è stata scaraventata a terra riportando gravi lesioni. Trasportata in ospedale a Bologna, è morta oggi poco prima dell'ora di pranzo. Sulle cause che hanno portato all'incidente stradale stanno indagando gli agenti della Polizia stradale.