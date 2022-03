PADOVA - Il sogno di Damiano Toniolo, cioò aiutare i ragazzi più sfortunati di lui ricoverati nei reparti di pediatria degli ospedali di Camposampiero e Cittadella, è diventato una bella realtà.

Il tredicenne di Villa del Conte lo aveva promesso alla presentazione del suo libro a luglio dello scorso anno. Alla sua creazione era stato dato un titolo che ricorda la sua storia: La casa mia è dove si trovano le mie galline. Nell'occasione Damiano disse che i proventi delle vendite sarebbero serviti per donare ai coetanei costretti a vivere in ospedale a causa della loro malattia qualcosa che potesse alleviare le loro giornate.



LA CONSEGNA

Ieri per la soddisfazione dei genitori, papà Dario e mamma Daniela, dei nonni e della sindaca Antonella Argenti, Damiano ha consegnato personalmente quattro automobili radiocomandate ai piccoli amici ricoverati, con l'idea di rendere il più possibile spensierato il loro ingresso negli ambulatori e nelle sale operatorie.



TERZA RISTAMPA

Il giovane scrittore, incassato il successo del suo lavoro giunto alla sua terza ristampa, non smette di stupire anche gli adulti: tutto ha avuto inizio nel 2020, in pieno lockdown, quando pensò di inviare al presidente del Veneto Luca Zaia, un'incubatrice, da cui nacquero sei pulcini durante la diretta della conferenza stampa del presidente del Veneto.

Il ragazzo, dopo tante emozioni, decise di scrivere un libro. Ieri per Damiano e per l'associazione gioca con il cuore è stato un giorno di festa e commozione.



GLI OSPEDALI

Le direzioni mediche di presidio e i primari delle pediatrie hanno accolto e applaudito la donazione e la sensibilità dimostrata nell'avere questa idea. Ieri veramente Damiano Toniolo era il ragazzo più felice della terra: d'altronde, si sa, donare è più bello e gratificante che ricevere.