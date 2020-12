Il ristoratore del Barba stroncato dal Covid a settantatre anni

BOARA PISANI - «Sei stato la mia guida ed ora sarai la mia luce, papà sarai sempre nel mio cuore». Con questa frase toccante Nickos Barbin ha voluto salutare suo padre Angelo, annunciando la scomparsa sui social network. Un’altra vittima di questo virus che spesso non lascia scampo si è spenta nella giornata di ieri a Boara Pisani. Erano le 10 di mattina quando Nickos e la mamma Anna Maria ricevono la telefonata più brutta della loro vita dall’Ospedale di Trecenta nel quale era ricoverato Angelo Barbin già dal 12 novembre scorso.

L’ATTIVITÁ

Nato nel maggio del 1947, Angelo è stato fondatore, assieme alla moglie, del ristorante “dal Barba” rilevato nel 1987 dopo che una bombola a gas scoppiò, provocando danni irreparabili al bar all’epoca appartenente alla famiglia Pivetta. Ristorante a conduzione famigliare gestito negli ultimi anni dal figlio Nickos, dove però non si mancava mai di vedere girare tra i tavoli Angelo, con il suo bel sorriso e il calore che trasmetteva sempre ai clienti desiderosi di assaggiare i piatti tipici casalinghi preparati dalle sapienti mani di Anna Maria e di scambiare due battute con lui, vera anima della trattoria. Non aveva particolari problemi di salute Angelo, i soliti acciacchi dovuti all’età ma nulla che facesse presagire il brutale epilogo della vicenda.

Centinaia le persone scosse e addolorate che appreso della notizia, almeno virtualmente, si sono strette attorno alla famiglia, chi lasciando un messaggio di condoglianze sui social, chi descrivendo Angelo come una persona buona, carismatica di grande stima e chi ricordando serate memorabili trascorse in allegria con tutta la famiglia Barbin.

IL RICORDO

«É bello sentire così tanto affetto da parte di così tanta gente – dice il figlio Nickos – mio papà era una persona stimata e conosciuta, nessuno gli voleva male. Ringrazio tutti coloro che in qualche modo non ci fanno sentire abbandonati in questo dolore». Traspare la commozione dalla sua voce e il grande dispiacere di non aver potuto vedere e stringere il papà per l’ultima volta come purtroppo tocca ai malati di Covid, lasciati soli nel tentativo di sconfiggere il virus, che anche questa volta ha avuto la meglio, sottraendo dal paese un personaggio storico e importante come Angelo.

«Lascia un vuoto enorme per quello che ha rappresentato – commenta il sindaco Luca Pescarin – sia come titolare di una locanda storica del nostro territorio ma soprattutto come persona. Mi dispiace tantissimo perché lo conoscevo molto bene, era una brava persona e un gran lavoratore. Alla famiglia va tutto l’affetto dell’amministrazione e dispiace non poter abbracciare e dare il giusto saluto come si vorrebbe fare a causa del Covid che impone regole rigide».

«Io e Angelo eravamo molto legati così come le nostre famiglie – dice l’amico Tiziano Veronese – ho trascorso con lui la mia infanzia, mi portava dappertutto e mi ha trasmesso la passione per le macchine e le vespe. Era una persona di buon cuore e mi rattrista molto la sua dipartita». La cerimonia si terrà nella parrocchia di Boara Pisani in data da destinarsi in quanto i famigliari attualmente sono in isolamento come il protocollo Covid prevede, e ci tengono a salutare Angelo come merita, accompagnandolo nel suo ultimo tragitto per fargli sentire tutto l’affetto ed il calore manifestato da tutte le persone che lo conoscevano e che attualmente non possono stargli vicino.



