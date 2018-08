Da modella a sommelier, Elisa e la vendemmia notturna fra i vigneti degli Euganei

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PADOVA/ROVIGO - Dalle passerelle di Miss Italia all'enologia., giovane sommelier rodigina, oggi si occupa di unache produce moscato giallo fior d'arancio. Una varietà particolare che trae i suoi sentori dal terreno di origine vulcanica, ricco di trachite, calcare e argilla, che in questo vigneto si mescolano alla marna e al limo, da qui il nome Maeli.Elisa, un passato da modella () e presentatrice tv, è entrata nel vino da autodidatta, non essendo figlia d'arte né di un territorio particolarmente vocato: «Viaggiavo molto e ho incontrato persone che mi hanno fatto apprezzare il vino. Così ho deciso di iscrivermi ad un corso per sommelier: da lì è nato tutto».Era il 2008 e dopo il diploma sono accadute molte altre cose.Il successo al concorso, l'incontro con, della storica famiglia del Prosecco a Valdobbiadene che la incoraggia ma, soprattutto, quello del tutto casuale - con, al tempo sommersi dai rovi, che le disse: «Invece che vendere vino prova a produrlo visto che ti piace tanto.Detto, fatto.