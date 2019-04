Zona industriale assediata dai ladri: «Così non si può andare avanti»

di Gabriele Pipia

CURTAROLO «Prima idie batterie, poi i tentativi di intrusione dentro il. Ora, come se non bastasse, ici distruggono il quadro elettrico e si portano via cento metri di cavo. Ci avevano fatto visita il lunedì di Pasquetta, sono tornati sabato sera». Siamo a, in una delle zone industriali più grandi dell’Alta Padovana. Roberto Peruzzo, titolare di un’azienda con sessant’anni di storia, si sente assediato. La sua “Peruzzo” specializzata nella costruzione di macchinari per l’agricoltura e per la cura del verde, lavora in tutto il mondo e fattura dieci milioni di euro all’anno, ma convive da mesi con l’incubo dei malviventi. «Non ne possiamo davvero più, ogni sera andiamo a dormire sapendo che potrebbe capitare qualcosa» sbotta l’imprenditore, facendo per l’ennesima volta la conta dei danni. Nell’ultima settimana sono capitati due episodi nel giro di sei giorni, l’ultimo dei quali ha provocato danni per cinquemila euro.