PADOVA - Inquietudine pop, urgenza espressiva, romanticismo sghembo. La più importante band della scena dark wave e post punk inglese, i Cure di Robert Smith, approdano questa sera alla Kioene Arena di Padova per la terza tappa delle quattro date italiane di un tour che sta incendiando i palazzetti di tutta Europa e che si concluderà, per lo meno in questa prima parte, con tre sold out in dicembre allo stadio di Wembley a Londra. Tutto esaurito anche all'Arena padovana, per un attesissimo live che sarà aperto alle 19 dall'esibizione della band post punk/indie scozzese Twilight Sad. I Cure saliranno sul palco alle 20.15. Sarà possibile accedere a partire dalle 18. Canzoni dense e sfuggenti nella loro indefinizione, incubi e poesie che hanno trafitto i cuori tormentati dei ragazzi di tutto il mondo. È un vero e proprio culto quello che accompagna la band di Robert Smith in oltre quarant'anni di carriera. Dagli inizi come Easy Cure a Crawley, piccola cittadina del Sussex, Inghilterra, all'esordio discografico con il nome The Cure con Three Imaginary Boys. Era il 1979 e quelle canzoni ossute definite dallo stesso Smith allo stato embrionale» hanno segnato un prima e un dopo. «Si tratta dell'anello mancante tra i Kinks e i Siouxsie & The Banshees», scrisse Ian Birch sul New Musical Express.

La formazione

Con l'ingresso nel gruppo di Simon Gallup e del tastierista Matthieu Hartley viene incisa quella che è considerata la trilogia dell'oscurità: Seventeen Seconds, Faith e Pornography. Atmosfere plumbee, trance contemplative, testi ombrosi ed esistenzialisti: Robert Smith nei primi anni Ottanta dà voce a una generazione di giovani disorientati e sognatori, catturati dal magnetismo di quel flusso sonoro e dalle parole visionarie di una rockstar imperfetta, con i capelli cotonati e il rossetto sbavato. Escono singoli importanti, da The Walk a In Between Days fino a Close to me e Just Like Heaven, il primo tour statunitense e lo strepitoso trionfo in Sudamerica. Arrivano i successi commerciali con gli album The Head on the Door, la raccolta di singoli Standing on the Beach, Kiss Me Kiss Me Kiss Me e infine la consacrazione planetaria con Disintegration, l'album del 1989 e Wish, del 1992. Canzoni che hanno scritto una parte importante della storia del rock portano la firma di Robert Smith, figura che ha ispirato anche il regista Paolo Sorrentino nell'immaginare il protagonista del suo This Must Be the Place interpretato da Sean Penn.

I successi

Lullaby, Close to me, Friday I'm in Love, Pictures of You, A Forest, Play for Today, Primary, In Between Days non mancheranno nella lunga setlist del concerto di Padova, che sarà l'occasione per ascoltare anche alcuni pezzi del nuovo album Songs of a Lost World la cui misteriosa e attesissima uscita - sono passati 14 anni dall'ultimo disco 4:13 Dream - è prevista per quest'anno. La scorsa primavera infatti la band aveva annunciato la pubblicazione di due nuovi lavori, il primo dei quali sarebbe uscito ad ottobre, prima dell'inizio del Lost World Tour europeo. L'uscita per ora non c'è stata, ma in tutte le date della tournée - incluse quelle italiane - i Cure hanno suonato alcuni brani del disco inedito: Alone, con cui hanno aperto i live di Firenze e Bologna, And Nothing Is Forever e Endsong. La formazione sul palco vedrà accanto a Robert Smith gli storici Simon Gallup e Perry Bamonte, tornato nella formazione dopo 17 anni, Jason Cooper, Roger O'Donnell e Reeves Gabrels, per due ore e mezza di musica.