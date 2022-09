PADOVA - «Solidarietà è la parola chiave e per concretizzarla bisogna togliere importanza alle tante differenze umane e dare importanza a ciò che ci accomuna, a ciò che ci unifica». Sono le parole di Adriano Zamperini, direttore del master in Sicurezza urbana e contrasto alla violenza dell'Università di Padova, a descrivere con chiarezza l'importanza dei 140 anni dalla nascita delle Cucine economiche popolari.

In occasione di questa speciale ricorrenza, le Cep hanno scelto di celebrare il percorso fatto fino a oggi per farne memoria guardando al presente e al futuro, presentando in collaborazione con la Fondazione Nervo Pasini un calendario di iniziative che prenderanno il via sabato e proseguiranno fino al 23 marzo 2023.



IL PERCORSO

Due date, quella d'inizio e quella di conclusione, scelte per celebrare due ricorrenze. La prima rimanda alla terribile alluvione che colpì duramente Padova Nel 1882 portando povertà e miseria, a seguito della quale Stefania Omboni avviò la realtà delle Cep; mentre il 21 marzo sarà l'anniversario della morte di monsignor Giovanni Nervo e monsignor Giuseppe Benvegnù-Pasini, a cui è titolata la fondazione che gestisce le Cucine.

«Viene spontaneo chiedersi come facciano realtà come le Cucine economiche popolari, nonostante le innumerevoli difficoltà, a godere di una così grande longevità ha spiegato ieri Massimo D'Onofrio, vicepresidente della Fondazione Nervo Pasini La chiave la si può trovare in più ragioni: innanzitutto la storia di questa realtà è profondamente legata al territorio e di conseguenza viene riconosciuta, tutelata e accudita da quest'ultimo. In secondo luogo la missione, il cuore che ha fatto nascere le Cep, è rimasta tale nonostante il cambiamento dei tempi e questo lo si deve anche al gruppo delle suore terziarie francescane che da sempre vi ricoprono un ruolo fondamentale».

Il programma delle iniziative per i 140 anni delle Cep è stato realizzato con il contributo della CaRiPaRo e numerose istituzioni fra cui Azienda Ospedale-Università, Ulss 6, Comune, Provincia e ateneo. «Ovviamente per mantenere questa importante realtà attiva è stato necessario adeguarsi ai tempi e aggiornarsi ha proseguito D'Onofrio Fino ad ora siamo riusciti a farlo dal punto di vista organizzativo e strutturale, ma è arrivato il momento di dare inizio anche al secondo aspetto di questo aggiornamento: la comunicazione con il territorio, coinvolgendo istituzioni e persone. Quindi perché abbiamo scelto di organizzare questa celebrazione? Per avviare una comunicazione e trovare supporto e idee che ci aiutino ad andare avanti e migliorare».



IL CALENDARIO

Il primo appuntamento sarà la mattina di sabato alla Scuola della carità, dove sono previsti i saluti introduttivi del sindaco Sergio Giordani, del vescovo Claudio Cipolla e della superiora generale delle suore elisabettine, suor Maria Fardin. All'evento verrà inoltre presentato il libro Spezzare il pane. Le Cucine economiche popolari di Padova. 140 anni di solidarietà a cura di Tiziano Vecchiato e Francesco Jori, disponibile gratuitamente a tutti gli appuntamenti e alle stesse Cep.

«Le Cucine hanno radici profonde nel territorio ha concluso suor Albina Zandonà, direttrice dell'ente È una storia che s'intreccia con quella di Padova stessa, nella sua evoluzione e nella sua capacità di vedere i bisogni dei più poveri e trovare risposte non solo di emergenza ma anche di emancipazione. Celebrarle significa celebrare la città e la sua capacità di essere inclusiva. È un guardare al passato per interpretare il presente e iniziare a tessere percorsi per il futuro».

Oltre agli appuntamenti verranno introdotte le iniziative Vieni e vedi per la conoscenza delle realtà e opportunità offerte dalle Cucine: vi saranno quindi visite guidate, laboratori esperienziali e la possibilità di lasciare la cena sospesa, per offrire la cena ai più bisognosi.