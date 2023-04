Svolta storica a Padova: le cucine popolari di via Tommaseo traslocano. «E saranno aperte anche a studenti e anziani»

PADOVA - Dopo quasi 110 anni di presenza in via Tommaseo, le cucine economiche e popolari di Padova si trasferiscono al Tempio della Pace. Ad annunciarlo sono stati questa mattina il vescovo Claudio Cipolla, il sindaco Sergio Giordani e il presidente della fondazione Nervo Pasini Don Luca Facco. «Grazie ad un finanziamento da 900 mila euro legato al Pnrr - ha spiegato Giordani- vogliamo dare la possibilità alle cucine di avere una nuova sede. Per noi si tratta di un'istituzione fondamentale che da decenni svolge un ruolo imprescindibile per la città».

Cucine aperte anche ad anziani e studenti

«Abbiamo accolto con soddisfazione la possibilità di accedere a questi fondi - ha detto invece il vescovo Cipolla - il nostro obiettivo è quello di realizzare una struttura che sia aperta non solo ai senza fissa dimora, ma anche agli anziani e agli studenti che sono così numerosi in questa zona di Padova».

La riqualificazione

«Le cucine non abbandonano l'area della stazione, ma vogliono diventare una sorta di nuova porta della città - ha concluso don Facco - l'intervento, che dovrà essere terminato entro il giugno del 2026, prevede la riqualificazione del patronato e della canonica». Le cucine popolari sono presenti in via Tommaseo dal 1914 e in passato sono state al centro il numerose polemiche legate alle proteste dei residenti della zona. Ora però pare arrivata una svolta.