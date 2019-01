Calamita sul cambio: l'autoarticolato era ufficialmente "in pausa" ma in realtà stava viaggiando

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PADOVA - Sarebbe dovuto essere "in pausa", ovvero, l'autista avrebbe dovuto riposare, e invece lui e il suostavano viaggiando tranquillamente: ilche per legge registra i movimenti dei mezzi che trasportano merci era stato manomesso.Il 15 gennaio, verso le 21.00, nell’ambito della normale attività di vigilanza stradale, una pattuglia della Sezione Polizia Stradale di Padova procedeva al controllo del veicolo, formato da trattore stradale e semirimorchio di provenienza slovacca, che circolava lungo Corso Stati Uniti di Padova. Il veicolo, negli istanti prima di essere fermato dagli operatori dalla Polizia Stradale, risultava essere in “pausa”, mentre in realtà si stava muovendo. Gli operatori, durante la verifica, sono riusciti a scovare,che modificava il funzionamento del dispositivo di registrazione. Tutta la strumentazione di falsificazione è stata sequestrata, mentre il conducente, slovacco, è stato sanzionato per “circolazione con cronotachigrafo alterato e/o manomesso”, reato per il quale è previsto il ritiro della patente di guida, il pagamento di euro 1736,00 e la decurtazione di 10 punti. Il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo poiché l’autista non ha pagato immediatamente la sanzione.