Cede di schianto il tetto di un edificio abbandonato in zona Prato della Valle

PADOVA - Crolla il tetto di un edificio abbandonato in zona Prato della Valle, Ieri sera, venerdì 25 novembre, verso le 22.45, i vigili del fuoco sono intervenuti in vicolo Cigolo in centro storico per il crollo del tetto di uno stabile abbandonato da tempo: nessuna persona fortunatamente è rimasta ferita.

I pompieri, intervenuti con il personale di prima partenza, l'autoscala e il funzionario di guardia, hanno eseguito un sopralluogo e una valutazione statica dell'edificio e degli immobili adiacenti. Le operazioni di controllo sono terminate intorno alle 2 della notte.