Un boato e il crollo: all'alba cade un lungo tratto delle storiche mura del parco. Polemiche per le manutenzioni mancate

MONSELICE - Un boato improvviso, poco dopo le sei di mattina. È crollata così un’ampia porzione della storica mura di cinta del parco Buzzacarini, a Monselice, aprendo un varco su via Vo’ dei Buffi di circa quattordici metri, dal lato prospicente il Giardino Botanico della città.

Per pura fortuna nessuno stava transitando sulla strada in quel momento. In caso contrario le grosse pietre che hanno improvvisamente riempito la carreggiata avrebbero potuto causare guai seri. In città è esplosa la polemica, dato che per tanti si è trattato di un crollo annunciato, viste le evidenti condizioni di precarietà in cui versava il tratto di cinta muraria.

