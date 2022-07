Paura in Piazza delle Erbe: frammenti di grondaia crollano da palazzo Debite

PADOVA - Momenti di paura poco prima di mezzogiorno in Piazza delle Erbe a Padova. A quell'ora infatti alcuni frammenti di grondaia si sono staccati da palazzo Debite che si trova proprio di fronte a palazzo della Ragione. Fortunatamente il materiale caduto a terra non ha colpito nessuno e non si registrano danni alle auto parcheggiate in strada. Sul posto sono intervenuti subito i Vigili del fuoco e la Polizia locale che stanno ancora effettuando le verifiche previste in questi casi. Verifiche che dovranno stabilire come mai da un palazzo ristrutturato di recente possano essersi staccati dei pezzi di grondaia.