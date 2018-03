Christopher, piccolo eroe sorridente sconfitto dal male a 11 anni

di Michelangelo Cecchetto

TOMBOLO - Con la maglia del suo idolo juventino Paulo Dybala addosso, in sella ad una moto Ducati e mentre gioca in cortile. Sono alcune delle foto di. Hanno un denominatore comune. È sempre sorridente. Così ha sempre affrontato la sua breve vita, scandita dalla malattia che in quattro anni e mezzo, con quattro recidive, se l'è portato via ad undici anni nel tardo pomeriggio di domenica scorsa. Un tumore all'occhio diagnosticato quando aveva sette anni ha purtroppo avuto il sopravvento. A fine dicembre dello scorso anno la ferale, definitiva notizia, dell'irreversibilità della malattia data dai sanitari al papà Fabio, operaio metalmeccanico, alla mamma Oriella e alle sorelle Alison, 21 anni, e Nicole di un anno più giovane. La famiglia abita a, ma è originaria della vicina Tombolo dove il bambino andava a scuola e in parrocchia.