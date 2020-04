CASALSERUGO - Ennesimo atto intimidatorio ai danni di Cristian Sartorato, consigliere comunale di Casalserugo, consigliere dei Comuni dei Pratiarcati, ma anche portavoce di Elisabetta Gardini, componente dell'esecutivo nazionale di Fratelli d'Italia. «Sono uscito di casa per andare a fare una commissione - ha raccontato l'ex candidato sindaco - e ho trovato le ruote della mia Ford Fiesta tagliate. Il meccanico che ho contattato per sostituire gli pneumatici mi ha riferito che non si è trattato di un danno accidentale. Qualcuno coscientemente ha danneggiato il mio mezzo. Sono sconcertato per questo ennesimo avvertimento che ricevo». La vicenda si è consumata in via Boccaccio nella zona residenziale di Casalserugo dove il politico è residente. Nel corso degli ultimi anni Sartorato ha subito, oltre alla rottura in due occasioni dei vetri della sua auto e a minacce verbali, una lettera minatoria nel gennaio dello scorso anno nella quale qualcuno scrisse "Parlerai ancora per poco".



Sartorato ha rilanciato: «Se c'è gente che mi minaccia, cerca di mettermi in difficoltà e vuole il mio male, è la conferma che sto lavorando bene. Le forze dell'ordine sono al corrente di tutti questi tentativi di bloccare la mia attività e di tapparmi la bocca, personalmente non ho paura e proseguirò la mia vita regolarmente». Difficile capire al momento se la striscia di episodi capitati ai danni del consigliere comunale siano collegati tra loro, ma Sartorato non ha dubbi: «Negli anni la mia scalata politica sicuramente ha dato fastidio a qualcuno e le persone che non riescono ad avere una dialettica costruttiva, seppur con idee diverse, si riducono a comportamenti deplorevoli e vigliacchi. Mi piacerebbe guardare negli occhi le persone che in questo biennio mi hanno ostacolato. A loro direi di pensare di più alla propria vita e non disturbare chi fino ad oggi ha lavorato e si è speso per il prossimo con la massima dignità ed onestà intellettuale».

Il braccio destro di Elisabetta Gardini, con un passato come simpatizzante di Forza Italia, ha concluso: «Sarei uno stupido se dicessi che quando mi muovo non ho un po' di paura. Tuttavia continuerò a fare le cose senza nascondermi, ad aiutare il prossimo come ho sempre fatto e a promuovere i miei ideali politici. Sono dell'avviso che nella vita questi valori alla fine paghino sempre e chi vive di mezzucci e vigliaccherie di strada ne farà sempre poca». Ieri il consigliere comunale di minoranza di Casalserugo ha ricevuto la solidarietà del mondo politico locale e non solo. «Tanti amici, colleghi, ma anche persone che hanno idee diverse dalle mie - ha concluso Sartorato - mi hanno invitato a lottare e di non fermarmi. Voglio ringraziare tutti quelli che in queste ore mi hanno contattato e mi hanno fatto sentire la loro vicinanza in un momento tutt'altro che semplice».

