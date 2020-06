ABANO-MONTEGROTTO - Quasi 170 mila euro di risorse alimentari “bruciate” nel giro di un mese e mezzo. E’ un dato indiretto, ma abbastanza eloquente di quanto siano stati duri i contraccolpi della crisi economica sul territorio termale, soprattutto nella prima fase dell’emergenza. La velocità con la quale sono stati esauriti i buoni spesi elargiti dal Governo per circa 61 mila euro a Montegrotto e 107 mila euro ad Abano rende ragione di come la paralisi delle attività alberghiere, con la chiusura di tutti gli stabilimenti termali, abbia mietuto vittime non solo fra gli addetti, ma nell’ampio settore dell’indotto. Tanto da indurre i lavoratori a battere per la prima volta la porta dei servizi sociali e fare affidamento sui voucher destinati ai bisogni alimentari.

VOLONTARI ALL'OPERA

«L’esperienza che abbiamo vissuto da aprile sino alla fine del maggio scorso – sottolinea il sindaco di Abano, Federico Barbierato – è stata fortemente intensa. E non solo a livello organizzativo, ma anche emotivo. Abbiamo lavorato duramente, impegnando tantissimi volontari, per organizzare la consegna a domicilio dei buoni, facendo quindi in modo che la mobilità verso gli uffici comunali dei destinatari fosse il più possibile ridotta. Nella fase più acuta dell’emergenza tuttavia, è subito apparso chiaro che i fondi non sarebbero bastati. Li abbiamo finiti quasi subito. E saremmo stati in difficoltà se non avessimo potuto integrare le risorse erogate dalla Stato con quelle arrivate da donazioni da privati. Grazie a queste ultime siamo stati nella condizione di distribuire spese alimentari ad altre 100 famiglie». Speculare è stato l’esito dell’emergenza a Montegrotto, dove nei primi quaranta giorni successivi all’avvio delle distribuzioni, sono state evase qualcosa come 210 richieste. Dei 61 mila euro erogati non è rimasto nulla. Con i soldi stanziati dal Governo è stato possibile concedere due “tornate” di spesa alle famiglie in difficoltà. Poi, davanti al ridursi del tesoretto, è stato necessario restringere il cerchio dei beneficiari ai nuclei con almeno 2 figli minori. E quando il plafond è arrivato a zero, l’Amministrazione sampietrina ha dovuto mettere mano alle proprie casse per ulteriori interventi.

L'INTERVENTO DEL COMUNE

«Abbiamo impegnato circa 16 mila euro del nostro bilancio e dei fondi appositamente raccolti in un conto corrente di solidarietà – ha spiegato l’assessore alle Politiche sociali, Elisabetta Roetta - per aprire un bando necessario a concedere altri buoni alimentari di 300 euro ciascuno a tante altre famiglie. Hanno risposto all’avviso pubblico 77 nuclei. Non sono davvero pochi». Inutile dire che per i comuni termali un’ulteriore stanziamento di risorse da parte dello Stato per sostenere i bisogni alimentari sarebbe tanta manna dal cielo. «Abbiamo toccato con mano – evidenzia ancora il sindaco Barbierato – quanto fossero estesi gli ambiti di persone danneggiate dalla crisi. Queste esigenze persistono ancora. E lo saranno ulteriormente per il futuro. Se non ci sarà una svolta positiva a settembre, al momento cioè del ritorno dell’alta stagione alberghiera, temo che il bisogno di riempire ancora i carrelli per nuclei privi di stipendio ritornerà a manifestarsi più forte di prima».

