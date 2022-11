Carabinieri vedono un'auto ferma con una gamba fuori: l'anziano era in crisi epilettica. Soccorso e ricoverato, ora sta bene

MONTAGNANA - Dramma nell'abitacolo dell'auto. Un uomo di età avanzata si è sentito male, nelle convulsioni ha forse tentato di uscire dalla vettura ma è rimasto in condizioni, anche respiratorie, difficili e con una gamba fuori dello sportello.

Nella serata del 23 novembre una pattuglia di carabinieri di Montagnana, mentre era in servizio perlustrativo, ha notato un’autovettura ferma a bordo strada con lo sportello socchiuso e la gamba del conducente che fuoriusciva.

I militari si sono subito fermati e hanno visto un uomo, in evidente crisi epilettica, già cianotico per la sofferenza respiratoria. Gli hanno prestato i primi soccorsi adagiandolo su un fianco e disostruendogli la bocca fino all’arrivo dei soccorsi sanitari allertati, che lo hanno trasportato in ospedale. L’anziano automobilista è stato dimesso ieri e sta bene.