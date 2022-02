GALLIERA (PADOVA) - Attimi di tensione ieri verso mezzogiorno in via Campagna, zona nord di Galliera Veneta, quando la sirena di un'ambulanza del servizio urgenza ed emergenza medica 118 ha lacerato la quiete della mattinata.



L'EMERGENZA

Desta naturale preoccupazione la presenza di soccorritori, ancor più se poi sono stati visti dirigersi in una scuola dove ci sono bambini. Preoccupazione che è aumentata quando pochi minuti dopo ad atterrare poco distante dall'edificio scolastico è stato anche l'elicottero del 118 decollato dall'aeroporto di Padova. In un primo momento, alla vista dell'ambulanza proveniente dalla 53 Postumia, si è pensato che il mezzo di soccorso fosse diretto nella scuola per l'infanzia che sorge nel nuovo plesso vicinissimo alla palestra comunale. Invece l'unità mobile di rianimazione del pronto soccorso di Cittadella, ha proseguito lungo via Strada degli Alberi svoltando poi a destra allo stop, immettendosi in via Campagna e fermandosi poche decine di metri dopo sulla destra, nella scuola primaria Monte Grappa. All'esterno, ad attendere i soccorritori, c'erano alcune insegnanti così da guidarli nel modo più rapido nello spazio in cui un'alunna aveva avuto un malore. È una bambina soggetta a crisi epilettiche e verso la quale il personale scolastico, informato della situazione clinica, segue un particolare protocollo nel caso in cui nelle ore di lezione, dovesse insorgere una crisi. Così è avvenuto ieri. La bambina è stata immediatamente assistita dal personale che poi ha attivato il soccorso sanitario professionale ed avvisato i genitori. La centrale operativa del Suem 118 di Padova, ha valutato l'invio anche del mezzo aereo la cui equipe ha raggiunto i colleghi in pochi minuti.

L'INTERVENTO

Minuti, quelli dell'intervento, che per chi non è del mestiere, sembrano interminabili. La crisi si è risolta senza conseguenze. L'alunna è stata portata in ospedale per gli accertamenti specifici, le sue condizioni non destano assolutamente preoccupazione. La scuola Campagna fa parte dell'Istituto comprensivo di Galliera Veneta diretto da Elisa Aguggiaro, composto da una scuola per l'infanzia, la Campagna, tre scuole primarie, oltre alla Monte Grappa la Manesso e la Giardino, e da una secondaria di primo grado, la Pellegrini. La notizia dell'intervento dei soccorritori è giunta anche nella sede centrale e poi via via negli altri plessi. La scuola Monte Grappa conta 112 alunni suddivisi in 5 classi. Dopo qualche ora la notizia del nessun pericolo ha finalmente rasserenato la comunità scolastica e la cittadina.