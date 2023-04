Padova. Giovane in piena crisi d'astinenza, entra in caserma e pretende una dose di cocaina dai carabinieri

PADOVA - In piena crisi di astinenza è entrato in caserma e ha intimato ai carabinieri di dargli della droga. È successo domenica sera, 2 aprile, alla caserma di Prato della Valle. Un 20enne di Padova, originario della Moldavia, stava male. Era in crisi d'astinenza. Così è entrato nell'area della ricezione al pubblico ma non per sporgere denuncia: voleva della cocaina.

«Datemela o non me ne vado da qui» ha urlato ai carabinieri stupiti. Uno dei militari è riuscito a calmarlo ma quando il ragazzo è stato portato negli uffici del Norm si è rifiutato di farsi identificare, per cui è stato denunciato per resistenza. Dopo di che i carabinieri lo hanno lasciato nelle mani del 118.