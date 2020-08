© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Mi spiace, ma. Lo so, è facile parlare con il senno di poi. Ma le invio un po' di link, in cui vedrà che già a febbraio dissi che sarebbe stato necessario fare due cose, immediatamente: chiudere e isolare la Lombardia, mettere in sicurezza il resto d'Italia, vigilando sui focolai». Il professor, e protagonista del modello Veneto nella lotta con l'epidemia (nella prima fase, ora c'è distanza tra lui e Zaia) ripete: chiudere tutta l'Italia con il lockdown dell'11 marzo è stato un errore.Professore cosa pensa del fatto che il 7 marzo il Comitato tecnico scientifico propose di chiudere solo la Lombardia e alcune province del resto del Nord e, al contrario, il governo l'11 optò per un lockdown nazionale?«Io il 27 febbraio dissi che bisognava immediatamente chiudere la Lombardia. Successivamente ho sempre detto che, oltre a chiudere la Lombardia, bisognava mettere in sicurezza il resto d'Italia, che non significa però lockdown generalizzato come invece è stato fatto».«Significava attaccare immediatamente i piccoli focolai che c'erano e spegnerli subito. Individuare con i tamponi tutti i contagiati».«Esatto. Ripeto, la successione delle cose da fare era chiara e posso dirlo perché lo affermai allora: chiudere la Lombardia, dove i casi erano numerosi, affrontare come facemmo a Vo' i focolai che emergevano nel resto d'Italia».«Diciamo che probabilmente il Governo ha dubitato di quei consigli e ha preferito eccedere in cautela».«Indubbiamente. E lo dissi anche allora. In primis, sulla base dei dati che raccogliemmo in Veneto con i tamponi a Vo' Euganeo, con un 3 per cento di positivi, e con l'R0 ipotizzabile a 3,6 in Lombardia in quei giorni, dissi che non c'erano dubbi: la cosa da fare subito era chiudere la Lombardia. Non il Paese».«Uno che fa pressioni economiche, in fondo, è legittimato a farlo, l'industriale fa il suo mestiere e chiede di aprire la fabbrica. Ciò che non deve avvenire è che chi governa subisca quelle pressioni, non riesca a resistere. Bisognava avere il carattere per dire no, non si fa così».«Penso che i focolai siano destinati ad aumentare sia per numero sia per dimensioni. E questo avverrà soprattutto verso la fine delle stagione estiva e inizio autunno. L'obiettivo è far sì che rimangano focolai e non trasmissione diffusa. Con la trasmissione diffusa non saremmo in grado di controllare la situazione».«Proprio così. Il raggiungimento dell'equilibrio, nella convivenza con il coronavirus, dipende in parte dal comportamento dei singoli cittadini, in parte dalla capacità del sistema sanitario nazionale nell'individuare i focolai, circoscriverli, facendo i tamponi velocemente a tutti i contatti».«Sicuramente quel focolaio è stato gestito molto male. Bisognava separare subito i casi positivi dagli altri, invece la caserma è diventata una sorta di Diamond Princess, la nave da crociera in Giappone con oltre 700 positivi».«Sì, però mi scusi, non mi pare un'attenuante: sono esseri umani pure loro».