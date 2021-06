Crisanti: «Senza controlli alle frontiere strada aperta a qualsiasi variante»​

PADOVA - «Stiamo facendo bene i vaccini mentre non stiamo dando il giusto peso ai tracciamenti, non sequenziamo il virus e poi abbiamo tolto tutti i controlli alle frontiere, che è come lasciare la strada aperta a qualsiasi variante». Così Andrea Crisanti, professore di Microbiologia e Microbiologia clinica all'Università di Padova, ai microfoni di 'Un giorno da pecorà su Rai Radio 1.

APPROFONDIMENTI GESTIONE PANDEMIA Commissione d'inchiesta, è già scontro sui tamponi

«I vaccini hanno dato una svolta - dice Crisanti - Immaginiamoci come staremmo oggi se non ci fossero: non è stato fatto nulla, mentre per Paesi come l'Australia, la Nuova Zelanda e anche la Cina e Singapore sarebbe stato indifferente se i vaccini fossero arrivati tra uno o 2 anni, tanto è vero che non stanno vaccinando per nulla perché non hanno casi. Per noi, la vera novità sono i vaccini». Quindi adesso, conclude, «conta solo la vaccinazione e la comprensione delle possibili varianti».