Crisanti: «Il Green pass si può abolire con l'85% di vaccinati, ora siamo all'81%»

VENEZIA - «Siamo all'81% di vaccinati, suggerisco alle autorità l'abolizione del Green pass non appena la copertura avrà raggiunto quota 85%; a quel punto la certificazione diventerà regressiva è superflua». Lo afferma Andrea Crisanti, direttore di medicina molecolare all'Università di Padova, in un'intervista ai quotidiani veneti del gruppo Gedi. «Il Green pass - sottolinea Crisanti - non garantisce un ambiente del tutto sicuro e non è esente da contraddizioni. Il virus, come il vaccino del resto, non sventola bandiere politiche». Crisanti ritiene «preoccupante la polarizzazione provocata nel paese dalla pandemia. Servono misure di riconciliazione ma devono essere credibili, non fantasiose». Sull'estensione a 72 ore dell'efficacia dei test rapidi, Crisanti dice che «già è stata aumentata per legge la copertura temporale del vaccino, evitiamo ulteriori soluzioni antiscientifiche», e sul ricorso ai test fai-da-te «non è il caso, vista la loro elevatissima variabilità».

APPROFONDIMENTI INCHIESTA DELLA REGIONE Gestione della pandemia, Palù e Rigoli contro Crisanti: il... IL VACCINO Crisanti: «Terza dose entro due o tre mesi per più... COVID Crisanti: «Con la variante Delta i no vax verranno tutti...