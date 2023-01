Padova. Scoperto covo di spacciatori sotto la tangenziale. Un colpo di clacson e la droga veniva calata dall'alto

PADOVA - Un colpo di clacson e il contenitore di plastica con la droga richiesta veniva calato dall'alto. La polizia ha scoperto un covo di spacciatori a ridosso dell'innesto della tangenziale nord, all'interno di una intercapedine.

Nei giorni scorsi un 23enne è stato arrestato dai poliziotti proprio dove qualche tempo prima avevano trovato una cinquantina di dosi di cocaina, nascoste con un bilancino, materiale da confezionamento, una mazza da baseball, un machete e una pistola a salve con relative cartucce. Gli agenti hanno notato uno strano via vai vicino a un cancello di servizio, ai piedi di uno dei piloni della tangenziale, tra via Ronchi Bassi e via Po. Così sono tornati a controllare. Le auto arrivavano, suonavano una volta il clacson e dall'alto veniva calato un contenitore di plastica. I conducenti prendevano la droga e lasciavano delle banconote.

Due di loro sono stati fermati, un 24enne di Bronzola di Campodarsego e un 44enne di Vigonza (a entrambi è stata ritirata la patente): avevano due dosi di cocaina, sequestrate. I poliziotti si sono introdotti con una certa difficoltà nell'intercapedine dove hanno trovato il 23enne straniero che ha cercato di scappare saltando da un'altezza di 4 metri. Gli agenti sono riusciti comunque a bloccarlo. Sono state sequestrate altre 10 dosi di cocaina e 300 euro in contanti. C'erano diversi giacigli e tutto ciò che serviva per spacciare.

Due anni fa la polizia aveva trovato un covo simile nei cunicoli che corrono sotto la tangenziale.