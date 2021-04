Covid, una web-app per la cura personalizzata dei malati

PADOVA - L'Università di Padova ha sviluppato una web‐app per prevedere lo sviluppo di una determinata malattia correlata all'infezione da Coronavirus, mediante il semplice inserimento di alcuni dati clinici, così da personalizzare da subito le cure dei malati di Covid-19.

L'app, dal nome «COVID-19 AVI score» è consultabile e utilizzabile da parte del medico specialista sul sito dell'Ateneo padovano. Lo studio che ha portato alla sua progettazione è frutto della collaborazione di competenze trasversali, dalla biostatistica alla clinica, dall'infettivologia alla medicina di laboratorio.

Sono tre i fenotipi patologici che può presentare un paziente contagiato da Sars-CoV-2: un prevalente danno alveolare, un prevalente danno vascolare e un terzo con la coesistenza di delle due lesioni. Attraverso la statistica computazionale e di intelligenza artificiale, il cosiddetto «machine learning», un team di ricercatori dell'Azienda Ospedale-Università di Padova ha distinto i fenotipi patologici in questi tre gruppi. È stata fatta un'analisi di 432 variabili morfologiche.

de«Le correlazioni statistiche dei fenotipi patologici con numerosi dati clinici, laboratoristici, immunologici e radiologici - commenta Fiorella Calabrese, docente di Anatomia Patologia - ha individuato il fenotipo vascolare come quello strettamente legato all'infezione virale, mentre nelle forme in cui prevale il danno alveolare è stata riscontrata una correlazione con altri fattori, come la coesistenza di malattie polmonari pregresse, di co-infezioni, di maggiore durata della malattia. L'algoritmo statistico 'Random Forest' ha identificato alcune variabili cliniche (indice di massa corporea, temperatura corporea, frequenza respiratoria) e laboratoristiche (conta dei globuli bianchi, linfociti e piastrine, valore di D-dimero e PaCO2) che, raccolte al momento dell'ammissione ospedaliera, potrebbero stratificare i pazienti in diversi sottogruppi clinici a rischio di sviluppare un determinato fenotipo patologico, alveolare o vascolare». L'identificazione di quyesti tre 'sottogruppì permetterà, attraverso l'esame delle variabili di ciascun paziente, una migliore anamnesi e una gestione terapeutica maggiormente appropriata.